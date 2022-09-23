Ліквідовано ворожий гелікоптер Мі-8, зазначили у Генштабі армії України.

За добу Збройні сили України відбили атаки російських окупантів у восьми районах населених пунктів.

Знищено ворожий гелікоптер та 9 безпілотників, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у ранковому зведенні.

"За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам’янка", - мовиться у повідомленні.

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Водночас зазначається, що авіація Сил оборони уразила 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, як поінформували в Генштабі, наші підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках, знищили гелікоптер Мі-8 та 9 БПЛА окупантів.

"Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження, зокрема, по 6 пунктах управління, 4 районах зосередження особового складу та військової техніки, 3 позиціях ППО, 3 - артилерії, а також 3 складах боєприпасів", - заявили в Генштабі.

Війна України з Росією та досягнення ЗСУ

РФ вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого й захопила низку населених пунктів на півдні та сході нашої країни. Українська армія дає гідну відсіч супротивнику.

Наприкінці серпня розпочався контрнаступ ЗСУ, було деокуповано майже всю територію Харківської області. Українські воїни також активно борються із загарбниками на півдні. 22 вересня були ліквідовані 18 ворогів, 3 крупнокаліберні гаубиці "Мста-Б", 2 танки й 2 одиниці іншої бронетехніки.

Станом на 22 число загальні втрати РФ в Україні становлять близько 55 тис. 510 осіб. Також вже знищені 253 ворожі літаки.

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