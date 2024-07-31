Диверсанти потрапили у засідку під час виконання диверсійно-розвідувального завдання з мінування української території.

Бійці чернігівського Руху опору ліквідували групу російських офіцерів-спецпризначенців 322-го Центру спеціальних операцій "Сенеж". Про це пише "Мілітарний" з посиланням на тг-канал партизанів.

Зазначається, що російські диверсанти були ліквідовані 28 липня в Семенівському районі Чернігівської області. Вони потрапили у засідку під час виконання диверсійно-розвідувального завдання з мінування української території.

У результаті вогневого контакту з українськими спецпризначенцями п’ятеро росіян були ліквідовані.

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Як пише тг-канал "ВЧК-ОГПУ", загинули гвардії капітан Ларіонов В’ячеслав Андрійович, гвардії майор Асанов Михайло Олександрович, гвардії капітан Солдаткін Віктор Юрійович, гвардії старший лейтенант Головченко Валерій Олександрович та гвардії майор Поспєлов Андрій Іванович.

"ВЧК-ОГПУ" зазначає, що російські спецпризначенці загинули "через бажання начальника Центру полковника Мірошникова Дмитра Павловича вкотре знайти привід вислужитися перед командувачем ССО Валерієм Флюстіковим у надії отримати підвищення"

Центр "Сенеж" — одна з найпрофесійніших складових російських Сил спеціальних операцій, підпорядкований Головному розвідувальному управлінню Генштабу РФ. Спецпризначенці центру проводили операції на Кавказі, Близькому Сході, в Африці в операціях по окупації Криму, та вторгненні на Донбас.

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Кирило Сазонов, військовослужбовець Збройних сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім", зазначає, що найголовніше для російських окупантів - це напрямок на Покровськ. Він пояснив, що перерізання траси Покровськ-Костянтинівка, "і якщо окупанти зможуть просунутися на Лиманському напрямку і вийти на трасу "Костянтинівка - Дружківка - Краматорськ - Слов’янськ і далі на Харківщину" стане обрізкою логістики длля ЗСУ від Харківського і Запорізького угруповань.

Водночас українські Сили оборони продовжують боронити свої позиції та завдавати ворогу втрат. Так, військо росіян за останню добу поменшало на 1060 осіб, загальні втрати противника станом на 31 липня орієнтовно склали: близько 578 120 осіб.

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