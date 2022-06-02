В Україні знешкоджено дрон супротивника "Куб-БЛА", поділилися в Міноборони.

Українські військові знешкодили новітній високоточний російський дрон-камікадзе.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України у Telegram.

За його даними, безпілотник знешкоджено 128 бригадою.

"...Високоточний безпілотник "Куб-БЛА" розроблений концерном "Калашніков" і вперше представлений у 2019 році. Він може зависати в повітрі й атакувати ціль вертикальним пікіруванням. "Куб" ще називають дроном-камікадзе, бо після запуску він не повертається до оператора, а вражає ціль або пікіруванням, або опускається на парашуті, чекає потрібного моменту й вибухає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ вдерлися в Україну. Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і житло мирних людей.

Захисники української держави давали гідну відсіч окупантам. За даними Генштабу Збройних сил України, станом на 2 червня вже знищено приблизно 30 700 супротивників і, зокрема, 519 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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