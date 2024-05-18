Він здійснив десятки бойових вильотів та є повним кавалером ордену "За мужність".

Під час виконання бойового завдання загинув пілот, начальник штабу – перший заступник командира авіаційної ескадрильї 831-ї бригади тактичної авіації підполковник Денис Василюк. Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

"Безстрашний та незламний. Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину. Днями, під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу – перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України Денис Василюк був справжнім професіоналом своєї справи.

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"Від початку повномасштабного вторгнення московитів здійснив десятки бойових вильотів та є повним кавалером ордену "За мужність". Денис любив свою родину, своє життя, свою службу, своє, наше українське небо…", – додали в бригаді.

Загибель українських пілотів

7 лютого під час виконання бойового завдання загинув український льотчикВладислав Риков. На його рахунку було 385 бойових вильотів.

На початку січня 2024 року стало відомо про загибель українського пілота бойового літака МіГ-29 Владислава Залістовського із позивним "Blue Helmet". Захиснику неба було 23 роки.

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