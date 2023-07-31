Українська авіація десятки разів била по зосередженнях сил РФ.

Втрати росіян в Україні за минулий тиждень серйозно зросли - авіація Сил оборони України уразила понад 50 районів зосередження військ супротивника.

Ліквідовано, зокрема, десятки ворожих складів боєприпасів та десять станцій радіоелектронної боротьби, розповіла заступниця очільника Міноборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.

"…українські військові протягом минулого тижня також знищили сім пунктів управління ворога, 12 зенітно-ракетних комплексів…", - зазначила чиновниця.

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Росіяни вже тривалий час намагаються наступати на кількох напрямках на сході України, але отримують "по зубах". Зокрема, 31 липня Генштаб Збройних сил України повідомив, що ворог атакував наших захисників на Куп’янському та Мар’їнському напрямках.

Українські воїни проводять контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку та на півдні держави, вже деокуповано чимало території. За відомостями командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, створено умови для звільнення від окупантів міста Бахмут.

РФ в Україні зазнала величезних втрат з моменту повномасштабного вторгнення. Загальні втрати ворога на 31 липня 2023 року становлять приблизно 246 190 супротивників. Крім того, загарбники втратили багато техніки, у тому числі 460 засобів протиповітряної оборони.

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