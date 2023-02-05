Українські воїни поцілили у низку районів зосередження живої сили супротивника, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Сили оборони України за минулу добу знищили пункт управління ворога, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів.

Про це вранці, 5 лютого, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні у Facebook. У повідомленні зазначається, що українська авіація протягом минулої доби завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація на фронті - сьогодні це варто знати

5 лютого вранці Генштаб ЗСУ поділився, що ворожі зусилля зосереджено на веденні наступальних дій на низці напрямків - Авдіївському, Лиманському, Новопавлівському та Бахмутському. Біля дев'яти населених пунктів українські воїни відбили атаки ворога. Зокрема, бої були в районі Бахмута.

Ворог зазнає значних втрат під час наступальних дій. Варто зазначити, що втрати Росії в Україні вже становлять близько 130 590 ворогів.

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