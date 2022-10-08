Ця інформація надійшла від джерела, проте подробиць журналісти не отримали.

Вибух на Кримському мосту організували українські спецслужби. При цьому офіційну відповідальність за подію наша країна поки на себе не взяла.

Такою інформацією поділилося видання The Washington Post з посиланням на надійне джерело в українському уряді.

Журналісти не змогли роздобути будь-яких подробиць спецоперації. У своєму матеріалі репортери окремо підкреслили, що Київ не брав на себе офіційну відповідальність за вибух. Однак українська влада в радісному і місцями глузливому тоні прокоментувала обвал Кримського моста. Наприклад, на офіційному акаунті уряду України в Twitter було опубліковано повідомлення: "Болісний опік".

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Обвал Кримського моста: основні подробиці

Вранці 8 жовтня надійшла інформація про пожежу на мосту. РосЗМІ повідомили, що пошкоджена тільки залізнична гілка, але фото і відео з місця події показали обвал двох прольотів автомобільної частини.

У РФ повідомили про вибух вантажівки на мосту і загибель трьох людей в результаті події. А один з депутатів Держдуми назвав атаку на міст "оголошенням війни без правил".

Російським ЗМІ вже видали "методички" з правилами подачі інформації про Кримський міст. Так звані журналісти з РФ повинні писати, що він "пошкоджений, а не зруйнований".

За даними джерела УНІАН у правоохоронних органах, спецоперацію з підриву Кримського мосту організувала СБУ. Однак у Службі безпеки поки це не підтверджують.

Путін скликав урядову комісію через надзвичайну подію на мосту. А ВСУ тим часом задоволені, що окупанти позбулися чергової "транспортної артерії".

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