Вибух на Кримському мосту організували українські спецслужби. При цьому офіційну відповідальність за подію наша країна поки на себе не взяла.
Такою інформацією поділилося видання The Washington Post з посиланням на надійне джерело в українському уряді.
Журналісти не змогли роздобути будь-яких подробиць спецоперації. У своєму матеріалі репортери окремо підкреслили, що Київ не брав на себе офіційну відповідальність за вибух. Однак українська влада в радісному і місцями глузливому тоні прокоментувала обвал Кримського моста. Наприклад, на офіційному акаунті уряду України в Twitter було опубліковано повідомлення: "Болісний опік".
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Обвал Кримського моста: основні подробиці
- Вранці 8 жовтня надійшла інформація про пожежу на мосту. РосЗМІ повідомили, що пошкоджена тільки залізнична гілка, але фото і відео з місця події показали обвал двох прольотів автомобільної частини.
- У РФ повідомили про вибух вантажівки на мосту і загибель трьох людей в результаті події. А один з депутатів Держдуми назвав атаку на міст "оголошенням війни без правил".
- Російським ЗМІ вже видали "методички" з правилами подачі інформації про Кримський міст. Так звані журналісти з РФ повинні писати, що він "пошкоджений, а не зруйнований".
- За даними джерела УНІАН у правоохоронних органах, спецоперацію з підриву Кримського мосту організувала СБУ. Однак у Службі безпеки поки це не підтверджують.
- Путін скликав урядову комісію через надзвичайну подію на мосту. А ВСУ тим часом задоволені, що окупанти позбулися чергової "транспортної артерії".