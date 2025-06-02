Складнощі, зокрема, викликала логістика, розповів Роман Костенко.

Про спецоперацію "Павутина" знало небагато людей. Навіть деякі оператори БПЛА долучалися до неї на фінальному етапі.

Про це в етері "Radio NV" розповів Роман Костенко, народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Були створені умови, підготовлені технічні можливості. Натренований штучний інтелект, аби вони могли відрізняти літаки на аеродромах. Паралельно проводилася розвідка на аеродромах. Адже росіяни постійно намагалися переміщувати літаки… Потім найскладніший етап – перевезення туди самих дронів. Ще складніше – перевезення засобів ураження", – сказав Костенко.

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Він додав, що коли все було доставлено до Росії, СБУ треба було забезпечити секретність такої операції, зокрема від контррозвідки РФ.

"І найголовніше – це організація взаємодії. Адже я певен, що дві такі операції поспіль провести майже неможливо. І розуміли, якщо одна почнеться трохи раніше, то на всіх інших аеродромах буде миттєва реакція", – додав Костенко.

Також нардеп розповів про ресурси, які було закладено на цю операцію: ""Ми говоримо, що дешевими дронами знищили третину стратегічної авіації – це правда. Але хоч дрони й дешеві, але основна маса ресурсів пішла на інше. Це підготовка, створення можливостей, переправка дронів, вербування агентів на стороні РФ. Тому дрони відносно не дорогі, але операція коштувала не дешево. Хоча звичайно менше, ніж ті втрати, які понесла РФ",

Спецоперація "Павутина": важливі новини

Раніше очільник СБУ Василь Малюк повідомив, що унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. За його словами, спецоперація відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

Операцію прокоментував і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що завдання втрат російським загарбникам та зниження їхнього збройного потенціалу має примусити Росію погодитися на справжню дипломатію.

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