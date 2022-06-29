Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ніхто не знає коли закінчиться війна Росії проти України.

Як тільки Росія припинить ракетні удари по українських містах, війна в Україні буде зупинена і це можна було б зробити вже завтра.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Spiegel.

За її словами, ніхто не знає коли закінчиться війна Росії проти України, це питання залишається відкритим.

"Це може закінчитися завтра, коли президент Росії припинить бомбардування. Ми зробимо все, щоб Україна залишалася суверенною державою і щоб вся країна могла жити в мирі та свободі", — заявила Бербок.

Заява РФ щодо термінів припинення війни:

28 червня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про те, що війна в Україні може закінчитися до кінця доби, якщо у Києві віддадуть наказ про складання зброї та капітулюють.

Війна в Україні та позиція Бербок:

На початку травня 2022 року Анналена Бербок відвідала Київ. Це була перша поїздка члена федерального уряду в українську столицю з початку повномасштабної війни в Україні.

19 травня Бербок заявила про те, що розв'язана Росією агресія проти України б'є по всьому світу, в тому числі по найбіднішим верствам населення.

Наприкінці травня стало відомо, за останні дев'ять тижнів уряд Німеччини звело до мінімуму військову підтримку України.

У період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло всього дві партії зброї від уряду Німеччини. Обидві партії містили лише невеликі пристрої. Перша зброя буде доставлена з Німеччини в Україну до кінця червня.

5 червня 2022 року посол України в Німеччині Андрій Мельник дорікнув міністру закордонних справ ФРН Анналену Бербок в тому, що за більш ніж 100 днів повномасштабної війни вона жодного разу не зустрілася з ним.

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