Мельник знову закликав до якнайшвидшої доставки обіцяної Німеччиною зброї.

Першу зброю буде доставлено з Німеччини до України до кінця червня.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, повідомляється на сайті ZDF.

"Ситуація в Україні хитка, і він підозрює, що першу зброю буде доставлено до кінця червня. Він сподівається, що Німеччина допоможе Україні закінчити війну", - йдеться у статті.

Звертаючись до федерального уряду, Мельник знову закликав до якнайшвидшої доставки обіцяної Німеччиною зброї. Він був задоволений нещодавньою заявою канцлера Олафа Шольца про те, що зброю буде відправлено до України.

"Але, якщо чесно, 100 днів війни, досі з Німеччини до України не поставлено жодної важкої техніки", - наголосив дипломат.

Український посол першою метою України бачить відбити окуповані Росією території протягом 100 днів. Від Німеччини він вимагає швидкої допомоги.

Раніше міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що на четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Німеччина не робить все можливе для допомоги Україні, щоб не спровокувати початок третьої світової.

На думку міністра максимальна допомога Німеччини Україні означала б її вступ у цю війну проти РФ і загрожувала б ескалацією – аж до третьої світової.

Вас також можуть зацікавити новини: