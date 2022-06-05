Посол України в Німеччині Андрій Мельник дорікнув міністерці закордонних справ ФРН Анналені Бербок, що за більш ніж 100 днів повномасштабної війни вона жодного разу не зустрілася з ним.
Про це повідомляє BILD.
"Я б дуже хотів, щоб головний дипломат Німеччини знайшов час для посла України. Ніщо не замінить конфіденційну бесіду", - зазначив він.
Федеральний міністр закордонних справ Анналена Бербок своєю чергою повідомила, має намір зустрічатися тільки з колегами-міністрами, не з послами.
Бербок каже, що знаходиться в постійному контакті з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Як писав УНІАН, на початку травня Анналена Бербок відвідала Київ. Це була перша поїздка члена федерального уряду в українську столицю з початку повномасштабної війни в Україні.
Наприкінці травня стало відомо, за останні дев'ять тижнів уряд Німеччини звело до мінімуму військову підтримку України.
У період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло всього дві партії зброї від уряду Німеччини. Обидві партії містили тільки невеликі пристрої. Перша зброя буде доставлена з Німеччини в Україну до кінця червня.