За більш ніж 100 днів повномасштабної війни Бербок жодного разу не зустрілася з послом.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник дорікнув міністерці закордонних справ ФРН Анналені Бербок, що за більш ніж 100 днів повномасштабної війни вона жодного разу не зустрілася з ним.

Про це повідомляє BILD.

"Я б дуже хотів, щоб головний дипломат Німеччини знайшов час для посла України. Ніщо не замінить конфіденційну бесіду", - зазначив він.

Федеральний міністр закордонних справ Анналена Бербок своєю чергою повідомила, має намір зустрічатися тільки з колегами-міністрами, не з послами.

Бербок каже, що знаходиться в постійному контакті з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Як писав УНІАН, на початку травня Анналена Бербок відвідала Київ. Це була перша поїздка члена федерального уряду в українську столицю з початку повномасштабної війни в Україні.

Наприкінці травня стало відомо, за останні дев'ять тижнів уряд Німеччини звело до мінімуму військову підтримку України.

У період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло всього дві партії зброї від уряду Німеччини. Обидві партії містили тільки невеликі пристрої. Перша зброя буде доставлена з Німеччини в Україну до кінця червня.

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