За його словами, військова розвідка працює над тим, щоб виявляти місця скупчення противника, живої сили і техніки.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов назвав удар по скупченню сил РФ в окупованій Оленівці на Донеччині плановою роботою українських сил безпеки і оборони.

Він зауважив, що це не перший такий удар. За словами Юсова, аналогічні операції відбуватимуться і в майбутньому.

"Це планова робота українських сил безпеки і оборони і ефективне використання наявних засобів. Розвідка на місцях, військова розвідка працює над тим, щоб виявляти місця скупчення противника, живої сили і техніки. В даній ситуації прекрасно відпрацьована операція, оперативно використана інформація – і завдано значного удару ворогу", – заявив представник ГУР в ефірі Радіо Свобода.

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Говорячи про те, звідки розвідка отримує дані про скупчення російських сил на окупованій території або про заплановані шикування сил РФ, Юсов зазначив, що це "комбінована історія": "Інформація отримується з кількох джерел, щоб переконатися, що вона справді відповідає дійсності".

Удар по окупантах в Оленівці - що відомо

ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню російських військ в окупованій Оленівці Донецької області. В Генеральному штабі ЗСУ заявили, що удар здійснено за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.

За попередніми даними втрати ворога склали 19 російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу.

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