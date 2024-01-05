Правозахисники вже опитали 10 військових, які повернулися з полону і які були у тому бараці.

З Оленівки Донецької області станом на сьогодні загалом вдалось повернути 23 українських військовослужбовців.

"Щодо цифр, то довгий час було зрозуміло, що у бараці на час вибуху перебувало 193 військовослужбовці. З них, за нашими підрахунками, було повернуто 23 військовослужбовці. Серед них були як важкопоранені, так і ті, які отримали легкі поранення і перебували після вибуху не у лікарнях, а на території Оленівської колонії", - заявила під час брифінгу виконавча директорка ГО "Регіональний центр із прав людини" Тетяна Катриченко, яку цитує "Укрінформ".

За словами правозахисниці, вони вже опитали 10 військових, які повернулися з полону і які були у тому бараці.

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"Окрім того, ми опитали і 3 медиків, які були свідками не надання меддопомоги. Ми продовжуємо роботу і що важливо — ми намагаємося (і ми вже майже на фінальній прямій)... ми хочемо встановити прізвища усіх військовослужбовців, які перебували у цьому бараці (на момент цього інциденту — ред.)", - наголосила вона.

Теракт в Оленівській в’язниці

Селище Оленівка знаходиться під російською окупацією з 2014 року. Місцеву в’язницю активно використовували для незаконного утримання полонених та цивільних заручників.

Влітку 2022 року росіяни помістили сюди кілька десятків полонених захисників Маріуполя, а вже 29 липня стало відомо, що в Оленівській колонії стався вибух, в якому загинули близько півсотні українських полонених. Окупанти звинуватили у всьому Україні та удар ракетою з американської РСЗВ HIMARS.

Однак українські полонені, які перебували в Оленівці і згодом були звільнені за обміном, розповіли про закладені росіянами фугаси всередині бараку.

На річницю трагедії в ООН зробили офіційну заяву, що це на 100% точно не міг бути удар ракетою з "Хаймарсу".

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