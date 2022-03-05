Після оточення українськими військовими, вони склали зброю та здалися у полон.

На Донеччині заарештовано 13 освітян з Горлівки, які після мобілізації в "ДНР" воювали на боці російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, 19 лютого 13 цивільних жителів Горлівки віком від 24 до 53 років, на виконання рішення окупаційної адміністрації РФ про загальну мобілізацію, вступили до лав одного з мотострілецьких підрозділів НЗФ РФ та вирушили на бойове чергування до с. Майорськ Микитівського району Горлівки.

"З 24 лютого вказані особи, до речі, представники сфери освіти "ДНР", одягнуті у військову форму та озброєні автоматами Калашникова, брали участь у повномасштабних військових діях на боці окупантів РФ проти Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 1 березня збройне формування поплічників терористів було оточено українськими захисниками на околицях Горлівки, внаслідок чого 13 мобілізованих "освітян" склали зброю та здались у полон ЗСУ.

Вони підозрюються в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України).

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