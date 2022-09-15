Відзначається, що це лайнер авіакомпанії WizzAir.

З України вперше з початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого вилетів цивільний літак.

Авіалайнер авіакомпанії WizzAir, який кілька місяців тому застряг у Львові, нарешті отримав дозвіл на зліт зі Львова.

"Ми можемо підтвердити, що вчора A320 HA-LWS вилетів зі Львова і приземлився в Катовіце", - заявив CNN директор з комунікацій сервісу з відстеження польотів Flightradar24 Ян Печеник.

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Нагадаємо, за добу на півдні ВСУ знищили бомбардувальник Су-24М і вертоліт Мі-8 авіації окупантів. Так, нашою авіацією було завдано 9 ударів по ворожих позиціях, але силами зенітних ракетних підрозділів в районі Давидова Броду знищено бомбардувальник Су-24М і вертоліт Мі-8 авіації окупантів. Також нашими ракетно-артилерійськими підрозділами протягом бойового дня виконано понад 430 вогневих завдань.

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