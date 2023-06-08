Наразі відомо про госпіталізацію кількох десятків людей, також є жертви.

До лікарні в місті Олешки доставили 30 людей з переохолодженням. Є загиблі внаслідок повені, але поки що неможливо встановити їхню кількість.

Як повідомляє Суспільне, місцеві мешканці не можуть виїхати з окупованого і затопленого міста, оскільки росіяни не випускають їх і не дають перебратися до навчальних закладів, які не затоплені.

Військові РФ виганяють людей із сухих приміщень і заселяються на верхні поверхи багатоквартирних будинків.

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Наразі не підтопленим залишається центр Олешок. У деяких населених пунктах Олешківської громади вода почала відступати, повідомила керівник Олешківської МВА Тетяна Гасаненко.