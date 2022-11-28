Лінією "деконфліктінгу" скористалися Сполучені Штати.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року створена військовими США та РФ спеціальна лінія зв'язку з питань вирішення конфліктних ситуацій використовувалася лише один раз.

Як повідомив виданню Reuters американський чиновник на умовах анонімності, лінією "деконфліктінгу" скористалися Сполучені Штати, щоб повідомити про стурбованість військовими операціями поблизу об'єктів критичної інфраструктури в Україні, які проводять російські окупанти.

Водночас, американський посадовець не зазначив, яка саме подія стала приводом для дзвінка по спецлінії. Він додав, що це не стосувалося падіння ракети у польському селі Переводів 15 листопада, що сталося під час масованого ракетного удару Росії по території України.

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Журналісти видання припускають, що могло йтися про дії російських окупантів навколо Запорізької атомної електростанції. Крім того, це могло стосуватися чуток про можливий підрив Каховської ГЕС.

"Україна також висловила занепокоєння, що Росія може підірвати Каховську дамбу, яка стримує величезне водосховище на півдні України. Підрив дамби призведе до затоплення населених пунктів, розташованих нижче, в тому числі в напрямку стратегічного обласного центру – Херсона, який українські війська відбили 11 листопада", – йдеться у матеріалі.

Лінія "деконфліктінгу" була створена у перші тижні широкомасштабної війни РФ проти України – у березні 2022 року. Вона з'єднує Європейське командування Збройних сил США та Центр управління національною обороною Росії.

Війна Росії проти України: роль США

Пентагон розглядає пропозицію компанії Boeing щодо постачання Україні дешевих малогабаритних високоточних снарядів, що встановлюються на наявні ракети. Це дозволить Києву завдавати ударів далеко в тилу російських військ, поки Захід намагається задовольнити попит на додаткові озброєння.

Політолог і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що Вашингтон прагне забезпечити контрольований розпад РФ. Через це Штати надають зброю Україні дозовано.

Раніше також повідомлялося, що США передадуть військову допомогу Україні на 400 мільйонів доларів. Як зазначив держсекретарь США Ентоні Блінкен, цим пакетом допомоги передбачено передачу додаткового озброєння, боєприпасів та засобів ППО із запасів Міністерства оборони США.

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