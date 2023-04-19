Також знищено два склади боєприпасів ворога.

За добу на Таврійському напрямку українські військові ліквідували близько трьох рот російських окупантів та 17 одиниць їхньої військової техніки.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський. "Захисники Таврійського напрямку упевнено тримають оборону та здійснюють необхідні заходи щодо зниження бойових спроможностей ворога. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку область, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ", - зазначив він.

За словами Тарнавського, протягом минулої доби ворог 32 рази атакував українські позиції, однак успіху не мав і відійшов.

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Зокрема, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілював позиції українських підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення. А для коригування вогню артилерії противник використовував безпілотники.

Загалом на Таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 532 ворожі обстріли.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони у відповідь протягом доби завдали три ракетні удари по зосередженню військової техніки противника, а також виконали 937 вогневих завдань.

Тарнавський уточнив, що йдеться як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по плановим цілям, виявленим раніше.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали близько трьох рот. Знищено та пошкоджено 17 одиниць військової техніки противника. Зокрема, танк, 6 одиниць БМП, БТР, БпЛА Zala, БпЛА Supercam S350, автомобільну техніку. Також знищено два склади боєприпасів ворога", - додав командувач.

Ситуація в Бахмуті

Наразі на фронті найбільш гарячіша точка - це Бахмут. Наші військові мужньо захищають місто-фортецю, попри те, що росіяни кинули на захоплення міста всі ресурси.

За даними Інситуту вивчення війни, в даний час бої точаться вздовж залізничної станції у центрі Бахмута.

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