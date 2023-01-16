Українські ракетники й артилеристи завдали ударів по пункту управління та складу боєприпасів ворога.

За добу Збройні сили України уразили вісім районів зосередження російських окупантів.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу вразили пункт управління, вісім районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога", - зазначили у Генштабі.

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Наразі дуже важкі бої тривають на Донбасі. Зокрема, впродовж майже трьох тижнів йдуть жорстокі бої за Соледар. Кілька разів росіяни оголошували про захоплення міста, але ця інформація не підтвердилася. Українські захисники утримують позиції.

За словами глави східного угруповання військ Сергія Череватого, окупанти намагаються захопити Соледар для просування вглиб Донецької області.

Офіцер першої окремої бригади спецпризначення ім. Богуна Тарас Березовець повідомив, що після невдач у Бахмуті еліта армії РФ перекинулася на штурм Соледару.

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