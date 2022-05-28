Разом з тим російська армійська авіація діяла поблизу Ольгівського.

Внаслідок дій Сил оборони України російські окупанти зазнали значних втрат та відступили в районах населених пунктів Новопіль та Новодарівка.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Времівка, Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам’янське та інших. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Ольгівського.

"Внаслідок дій Сил оборони України ворог зазнав значних втрат та відступив в районах населених пунктів Новопіль та Новодарівка", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти готуються до наступу у Запорізькій області.

"Окупаційні російські війська зібрали багато техніки та особового складу на ділянці лінії фронту Велика Новосілка - Новодарівка - Малинівка. Ворог намагається просуватися в напрямку Запоріжжя, але йому це погано вдаєтсья, відтак розташування сил на фронті не змінилося", - повідомляли в Запорізькій ОВА.

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