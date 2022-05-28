Окупанти вчергове обстріляли житлові квартали Миколаєва, є постраждалі цивільні.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
"Знову ціллю російських окупантів стали житлові будинки. Маємо попередню інформацію про постраждалих цивільних", - зазначив він.
Міський голова пообіцяв згодом повідомити подробиці обстрілу.
Війна в Україні: актуальні дані
Ворог зосередив зусилля щодо захоплення Сєвєродонецька, Лимана та Лисичанська з подальшим виходом на адмінкордони Луганської та Донецької області. Противник відновив наступ на Слов'янському напрямку.
Місцева влада допускає, що ЗСУ можуть відійти від Сєвєродонецька, щоб уникнути оточення ворога.
На думку експертів з ISW, росіяни можуть оточити місто, але їх просування в забудованому населеному пункті сповільниться.
Водночас російські війська біля Ізюма залишаються в глухому куті, і окупанти, ймовірно, не зможуть збільшити темпи свого наступу.
На кордоні Донецької та Запорізької областей російські війська зазнали втрат і відступили.
В результаті боїв ЗСУ знищили вже 30 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.