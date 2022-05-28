Міський голова пообіцяв згодом повідомити подробиці обстрілу.

Окупанти вчергове обстріляли житлові квартали Миколаєва, є постраждалі цивільні.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Знову ціллю російських окупантів стали житлові будинки. Маємо попередню інформацію про постраждалих цивільних", - зазначив він.

Міський голова пообіцяв згодом повідомити подробиці обстрілу.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив зусилля щодо захоплення Сєвєродонецька, Лимана та Лисичанська з подальшим виходом на адмінкордони Луганської та Донецької області. Противник відновив наступ на Слов'янському напрямку.

Місцева влада допускає, що ЗСУ можуть відійти від Сєвєродонецька, щоб уникнути оточення ворога.

На думку експертів з ISW, росіяни можуть оточити місто, але їх просування в забудованому населеному пункті сповільниться.

Водночас російські війська біля Ізюма залишаються в глухому куті, і окупанти, ймовірно, не зможуть збільшити темпи свого наступу.

На кордоні Донецької та Запорізької областей російські війська зазнали втрат і відступили.

В результаті боїв ЗСУ знищили вже 30 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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