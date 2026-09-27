За останні місяці Росія знищила до 15 мільйонів нових українських книг, - NYT

Російська балістична ракета знищила значну частину книжкового ринку "Почайна" у Києві.

Російські удари за останні місяці знищили до 15 млн нових українських книг: це майже половина річного виробництва країни. Про це пише The New York Times.

Один із найбільших ударів припав на склад видавництва "Ранок" у Харкові. Два російські реактивні дрони спричинили пожежу, яку гасили майже тиждень. У результаті згоріли всі 8 млн книг, що там зберігалися, зокрема 620 тисяч шкільних підручників.

Також російська балістична ракета знищила значну частину книжкового ринку "Почайна" у Києві, де зберігалися, зокрема, рідкісні дореволюційні та радянські видання. Удари пошкодили склади інших видавництв та одну з найбільших українських друкарень "Конві".

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Важливо, що українська асоціація видавців оцінює кількість знищених нових книг у 15 млн, а Мінкультури - збитки галузі майже в 40 млн доларів. Масового дефіциту книг поки що немає, проте частина українських школярів розпочала навчальний рік без необхідних підручників.

Удари РФ по Україні

Раніше російські окупанти завдали удару по Сумах керованими авіабомбами, в результаті чого загинули дві людини, є поранені, серед яких півторарічна дитина. Влучання зафіксовані на території парку та в центральній частині міста.

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