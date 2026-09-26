Росіяни вдарили КАБами по центру Сум: двоє загиблих, серед поранених є дитина (фото)

Росіяни вдарили керованими авіабомбами по житлових будинках.

Російські окупанти вдарили по Сумах керованими авіабомбами (КАБ), внаслідок чого загинуло двоє людей, є поранені, серед яких півторарічна дитина.

Про це у Telegram-каналі повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров. "Росіяни вдарили по місту керованими авіабомбами. Під ударом - житлові будинки, які ворог атакує вже не вперше, та інша цивільна інфраструктура", - зазначив він.

Так, відомо про двох загиблих у Ковпаківському районі міста. Крім того, є щонайменше троє постраждалих, серед яких - дитина.

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Водночас у Національній поліції уточнили, що влучання зафіксоване на території парку та в центральній частині міста.

"Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро отримали тілесні ушкодження. Серед травмованих - півторарічна дівчинка, яку госпіталізували до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Удари по інших містах

Крім того, начальник Дергачівської міської військової адміністрації (МВА) Вячеслав Задоренко повідомив, що російський FPV-дрон вдарив по цивільному автомобілю поблизу Питомника Харківської області.

"В автомобілі перебували двоє мешканців Харкова - 50-річний водій та 73-річна пасажирка. На жаль, від отриманих травм чоловік загинув на місці. Жінка не зазнала поранень та змогла самостійно дістатися додому", - зазначив очільник МВА і додав, що люди їхали на дачу.

Удари росіян по Україні

Як повідомляв УНІАН, через атаку росіян на Київ затримується низка потягів, зокрема, вісім - міжнародного сполучення. Найбільше від графіка відстають ті потяги, які курсують з центральної частини України, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Водночас керівник Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що наша країна публічно сформулювала свою пропозицію щодо припинення вогню, але Росія вкотре демонструє, що не готова до цього.

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