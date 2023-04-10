Йдеться про заступника командира бойової машини.

За вбивство та імітацію страти мирних жителів Київщини судитимуть заступника командира бойової машини ЗС РФ.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно військовослужбовця РФ за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаним з умисним вбивством, та інших порушень законів і звичаїв війни (ч. ст. 438 КК України).

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Розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року під час окупації села Гавронщина Бучанського району Київської області обвинувачений зупинив на вулиці беззбройного місцевого жителя, який не становив для нього жодної загрози.

За даними слідства, погрожуючи зброєю, він змусив чоловіка лягти на землю та вибивав інформацію про його приналежність до Збройних сил України й інших військових чи громадських формувань.

Після побиття окупант поставив потерпілого до стіни та вбив його пострілом у голову з автоматичної зброї.

"Також обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спільно зі співслужбовцями зайшов до будинку та наказав присутнім чотирьом особам пройти до однієї кімнати. Він тривалий час тримав потерпілих під прицілом і проводив їх допит. Потім наказав всім стати в шеренгу один за одним, аргументуючи це тим, що не хоче витрачати зайві патрони на їх вбивство. Після цього, імітуючи страту беззбройних мирних жителів, він здійснив постріл в стелю і залишив будинок, пообіцявши прийти наступного дня та всіх розстріляти", - йдеться у повідомленні.

Крім того, єфрейтор разом з іншими військовослужбовцями РФ зайшли до будинку жінки та, погрожуючи зброєю, вкрали її авто.

Через декілька тижнів аналогічним способом окупанти заволоділи автомобілем іншого жителя села Гавронщина.

Злочини російських військових - деталі

В Україні судитимуть підполковника та ще трьох російських військових, які катували мешканців Бучі та імітували їх страту.

До суду направлено справу стосовно трьох катів "ДНР", які знущалися над людьми. Вони імітували розстріли та поховання людей заживо.

Також судитимуть 15 російських військових, які майже місяць утримували 368 людей у підвалі школи в Ягідному на Чернігівщині.