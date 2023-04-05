Серед терористів - двоє колишніх співробітників правоохоронних органів.

До суду направлено справу стосовно трьох катів "ДНР", які знущалися над людьми. Вони імітували розстріли та поховання людей заживо.

Серед терористів - двоє колишніх співробітників правоохоронних органів. Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що цим трьом особам інкриміновано державну зраду, участь у діяльності терористичної організації, порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 111; ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

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Розслідуванням встановлено, що обвинувачені обіймали псевдопосади "оперативного співробітника", "старшого оперуповноваженого першого відділення відділу захисту конституційного ладу і боротьби з тероризмом" і "старшого слідчого слідчого відділу" у так званому "міністерстві державної безпеки "ДНР".

"З січня по листопад 2016 року, перебуваючи на псевдопосадах та, діючи на виконання завдань ватажків терористичної організації "ДНР", вони жорстоко поводились з цивільними громадянами, затриманими в окупованому Донецьку за проукраїнські погляди", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що під час допитів підозрювані незаконного утримували мирних мешканців, застосовували до них тортури, систематично били їх, завдаючи сильного фізичного болю і страждань.

Зазначається, що учасники цих терористичних організацій людям з проукраїнською позицією погрожували вбивством рідних.

"Якщо погрози не допомагали, бойовики імітували розстріл "арештованих" і навіть поховання заживо", - розповіли правоохоронці.

Їм вдалося встановити дві терористичні організації - "МГБ" так званої "ДНР"" і "Калінінська виправна колонія №27".

"Крім того, поліцейські ідентифікували 17 бойовиків - терористів, яким було оголошено про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України. Також до суду було скеровано обвинувальні акти щодо п’ятьох бойовиків "Калінінської виправної колонії №27", - додали в Нацполіції.

Підозри колаборантам і російським терористам

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня правоохоронці повідомили про підозру окупаційному "міністру зв'язку "ДНР", який допоміг ФСБ поставити на "прослушку" жителів Донецька. Ще одним зловмисником є "заступник директора" так званого "унітарного підприємства "ДНР" оператора зв’язку "Фенікс". Саме він допоміг співробітникам ФСБ отримати повний технологічний доступ до телекомунікаційного обладнання "мобільної компанії".

Раніше стало відомо, що за катування українців на Херсонщині судитимуть 9 екс-правоохоронців, серед яких і екс-голова СБУ Олександр Якименко, який очолював спецслужбу за часів президента-втікача Віктора Януковича.

Окрім цього, в Україні судитимуть трьох військовослужбовців Збройних сил РФ, які вимагали у цивільних гроші та погрожували їм розстрілом. У травні минулого року під час окупації міста Ізюм вони пограбували цивільних, погрожуючи розстрілом.

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