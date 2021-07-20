У Луганській області більшість порушень зафіксували в районі розведення сил в Золотому і поряд.

У Донецькій області з вечора 16 до вечора 18 липня моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 608 порушень режиму припинення вогню російськими найманцями, зокрема 64 вибухи, на Луганщині – 133 порушення і 21 вибух.

Про це йдеться у звіті організації.

На Донеччині, зокрема, зареєстрували 11 розривів і 9 вибухів у повітрі, 10 вистрілів та 34 вибухи невстановленого походження. Більшість порушень сталось на схід від Майорська, 45 км до північного сходу Донецька.

У Луганській області більшість порушень зафіксували в районі розведення сил в Золотому і поряд.

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Крім того, бойовики застосували лазерний промінь для блокування роботи БПЛА ОБСЄ.

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Автор: Яна Ставська