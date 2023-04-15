За рішенням суду в Массачусетсі, 21-річного військового будуть тримати під вартою до слухання щодо його затримання.

Джека Тейшейру, якому висунули звинувачення у розповсюдженні секретної інформації Пентагону, можуть засудити на термін до 15 років.

Військовому висунули звинувачення за двома пунктами: несанкціоноване зберігання та передача інформації про національну оборону та несанкціоноване вилучення та зберігання секретних документів, передає Голос Америки. За рішенням суду в Массачусетсі, 21-річного військового будуть тримати під вартою до слухання щодо його затримання.

Два вищевказані звинувачення стосуються захисту державної таємниці і за їх порушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років, повідомили Тейшейрі у суді.

Відео дня

Витік секретних документів

7 квітня стало відомо про витік засекречених документів Пентагону, які містять інформацію про війну в Україні та підготовку до контрнаступу ЗСУ. В США заявили, що витік даних стався в них і відразу почали розслідування.

А 13 квітня співробітники ФБР арештували 21-річного військовослужбовця розвідки Національної повітряної гвардії Массачусетса Джека Тейшейру.

Вас також можуть зацікавити новини: