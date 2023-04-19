Столтенберг прокоментував інформацію про нестачу боєприпасів для ЗСУ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників зробити "ще більше" в питанні постачання зброї і боєприпасів Україні.

Таку заяву він зробив, коментуючи інформацію, що потрапила в мережу, про те, що в України нібито незабаром можуть закінчитися боєприпаси для ППО. Столтенберг сказав, що військова допомога буде мати вирішальне значення для допомоги українцям у поверненні територій, пише CNN.

"Ми визнаємо величезну кількість зброї, боєприпасів, матеріалів, які вже передані Україні, але нам потрібно зробити ще більше. Тому що нам потрібно забезпечити, щоб українці перебували в положенні, в якому можуть звільнити і повернути свої території", - заявив генсек Альянсу.

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Витік секретних документів США: що відомо

Як відомо, у квітні в мережу "злили" документи, які нібито містять секретні дані Пентагону та американської розвідки про війну в Україні. У цій справі ФБР затримала військовослужбовця розвідки Національної повітряної гвардії Массачусетсу Джека Тейшейру. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

За даними The New York Times, в документах міститься інформація про те, що ППО України може постраждати через брак боєприпасів, що переломить хід війни.

Крім того, згідно з документами, американська розвідка нібито прогнозує Україні "скромний успіх" у майбутньому контрнаступі.

В Україні, Сполучених Штатах і Великій Британії відзначали, що опубліковані документи містять неточності і можуть бути підроблені.

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