Неподалік населеного пункту Новотошківка 1 квітня у зоні ООС внаслідок прицільного обстрілу військовослужбовець ЗСУ отримав осколкове поранення.
Про це повідомила прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Північ".
"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з гранотомету неподалік населеного пункту Новотошківка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", - сказано у повідомленні.
В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення: йому оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.
Українська сторона СЦКК повідомила про обстріли спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.
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Ескалація на Донбасі
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- 30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що з початку 2021 року РФ перекинула в ОРДЛО 19 тис. тонн пального, 335 тонн боєприпасів, 35 автомобілів, 3 танки, реактивні системи залпового вогню і спеціальну техніку.
- За даними ВСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ.
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- Сьогодні, 1 квітня, заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець заявив, що РФ намагається зірвати мирний процес на Донбасі, зокрема з початку року зафіксовано понад 570 порушень режиму тиші.
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