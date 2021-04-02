Біля Новотошківки унаслідок обстрілу український солдат дістав осколкове поранення.

Неподалік населеного пункту Новотошківка 1 квітня у зоні ООС внаслідок прицільного обстрілу військовослужбовець ЗСУ отримав осколкове поранення.

Про це повідомила прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з гранотомету неподалік населеного пункту Новотошківка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", - сказано у повідомленні.

В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення: йому оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

Українська сторона СЦКК повідомила про обстріли спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Ескалація на Донбасі

26 березня радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що з часу оголошення останнього режиму припинення вогню - з 27 липня 2020 року - окупанти вбили 45 бійців Збройних сил України, а в цьому році - 21.

30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що з початку 2021 року РФ перекинула в ОРДЛО 19 тис. тонн пального, 335 тонн боєприпасів, 35 автомобілів, 3 танки, реактивні системи залпового вогню і спеціальну техніку.

За даними ВСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ.

Російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

Сьогодні, 1 квітня, заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець заявив, що РФ намагається зірвати мирний процес на Донбасі, зокрема з початку року зафіксовано понад 570 порушень режиму тиші.

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Автор: Олег Давигора