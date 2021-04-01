Кулеба закликає Росію підтвердити відданість дипломатичному врегулюванню ситуації на Донбасі, яку вона завела у глухий кут.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає Росію беззастережно підтвердити відданість політико-дипломатичному врегулюванню ситуації на Донбасі, яку вона завела у глухий кут.

Про це йдеться у заяві глави МЗС у зв’язку із системним загостренням Росією безпекової ситуації.

"Україна та партнери нашої держави констатують системне загострення Росією безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму на тлі небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню. Нинішня ескалація з боку Російської Федерації є системною та наймасштабнішою за останні роки. Своїми діями Російська Федерація завела ситуацію у глухий кут, вихід з якого лише один: дипломатія", - наголосив Кулеба.

При цьому глава МЗС заявив, що "Москва має припинити військове нагнітання, негайно і беззастережно підтвердити свою відданість політико-дипломатичному врегулюванню та режиму припинення вогню".

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Кулеба запевняє, що Україна разом з Німеччиною та Францією як посередниками у «нормандському форматі» роблять все можливе, аби спонукати Росію до конструктивного переговорного процесу. За його словами, інші партнери, зокрема США, Канада, Велика Британія, НАТО, також виступають за те, щоб Росія продовжувала переговори.

"Яку б дезінформацію не поширювала Росія, запевняю: Україна надаватиме пріоритет політико-дипломатичним шляхам врегулювання, адже мир та життя людей є фундаментальною цінністю для нашої держави", - підсумував Кулеба.

Ескалація на Донбасі

26 березня радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що з часу оголошення останнього режиму припинення вогню - з 27 липня 2020 року - окупанти вбили 45 бійців Збройних сил України, а в цьому році - 21.

30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що з початку 2021 року РФ перекинула в ОРДЛО 19 тис. тонн пального, 335 тонн боєприпасів, 35 автомобілів, 3 танки, реактивні системи залпового вогню і спеціальну техніку.

За даними ВСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ.

Російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

Сьогодні, 1 квітня, заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець заявив, що РФ намагається зірвати мирний процес на Донбасі, зокрема з початку року зафіксовано понад 570 порушень режиму тиші.

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Автор: Віталій Саєнко