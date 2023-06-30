За її версією, про це свідчать заходи безпеки в українських областях.

Скандальна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова цинічно заявила, що Україна готує теракт на Запорізькій АЕС, яку контролюють окупанти.

Про це Захарова написала у своєму Телеграм-каналі. Такого "феноменального висновку" вона дійшла через посилені заходи безпеки в Україні на тлі новин про підготовку РФ до ймовірної аварії на ЗАЕС.

"У Києві встановили додаткові пристрої для вимірювання радіації, повідомила міська влада. Днями у низці регіонів України розпочалися навчання на випадок аварії на ЗАЕС. Київська влада готується вчинити черговий теракт", - написала Захарова.

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Ймовірний теракт на ЗАЕС - що відомо

Україна дізнається про можливу аварію на ЗАЕС через декілька годин після події, оскільки через росіян не має прямого доступу до радіаційного контролю.

Тим часом голова розвідки Кирило Буданов повідомив, що Росія з технічного боку підготувала все для інсценування техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС.

30 червня ГУР заявило, що до 5 липня працівники "Росатому" і їхні поплічники серед українців, які підписали контракти з окупантами, отримали вказівку покинути Запорізьку атомну електростанцію.

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