Закон передано на підпис президенту 16 квітня.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав закон про мобілізацію, тепер його направлено на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Як зазначається у картці законопроекту на сайті парламенту, 15 квітня закон було повернуто з підписом голови ВР, а сьогодні, 16 квітня, закон направлено на підпис президенту України.

Йдеться про відповідний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку (№10449).

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Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня ВР ухвалила в цілому законопроект про мобілізацію №10449.

Перед цим народні депутати проголосували, зокрема за вилучення із законопроекту норми про демобілізацію, яка була в першому читанні. Вона передбачала звільнення зі служби військових, які загалом відслужили 36 місяців під час дії воєнного стану.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін прокоментував прийняття закону про мобілізацію народними депутатами України.

"Там прописані механізми, які можуть покращити мобілізацію. Передусім йдеться про облік військовозобов'язаних. Держава має знати, хто заброньований, хто може бути мобілізований, хто має відстрочку тощо. Також там чітко прописані права та механізми роботи ТЦК та СП. Адже це ставало приводом для спекуляцій, зокрема й під час російських ІПСО. Зараз це все прописано та унормовано", – сказав він.

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