Кирило Буданов зазначив, що все одно ця проблема менша, ніж Кримський міст.

Російська Федерація дійсно будує залізницю на тимчасово окуповані території України. Цей процес майже завершено.

"Росія насправді вже понад рік будує залізницю, щоб з'єднатися з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес майже завершено", - розповів глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

При цьому вони зазначив, що це може стати проблемою для України.

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"Це може стати для нас серйозною проблемою, але сподіваюся, що з цією залізницею ми якось упораємося, у цьому в усіх є досвід. Це набагато простіше, ніж питання Кримського мосту", - підсумував головний розвідник.

Залізниця на окупованій території України - головні новини

У листопаді 2023 року гауляйтер Запоріжжя Євген Балицький заявив про будівництво залізниці з Ростова-на-Дону через Маріуполь і Бердянськ до Криму. За його словами, нібито це убезпечить рух від обстрілів ЗСУ.

При цьому Володимир Путін 18 березня заявив про будівництво залізничної гілки з Ростова до Криму. Тоді він сказав, що перша ділянка залізниці нібито відновить доступ до Бердянська. За словами розвідників, наявна залізниця проходить через територію, яка вразлива для українських високоточних ударних систем великої дальності.

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