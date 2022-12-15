Головнокомандувач ЗСУ назвав Сергія Суровікіна "держимордою".

Командувач російської окупаційної армії в Україні Сергій Суровікін —звичайний командир часів Петра I. Він може ліквідувати за невиконання поставленого завдання.

Таку характеристику дав Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю виданню The Economist: "При всій повазі до пана Суровікіна, якщо подивитися на нього, то це звичайний командир часів Петра I, скажімо так, держиморда. Дивишся на нього і розумієш, що або ти виконуєш завдання, або тобі кінець. А ми давно зрозуміли, що такий підхід не працює".

На противагу Залужний навів приклад, як все влаштовано в ЗСУ. Іноді 21-річні лейтенанти керують підрозділами, куди входять чоловіки у віці 50-60 років. "Тримати порядок кулаками і біцепсами" в українських військах не вийде.

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"Завжди можна бути нормальним. Бути нормальним — це означає залишатися людиною в будь-якій ситуації — це найголовніше. Залишатися людиною, ставати лідером. Бути розумнішим, бути сильнішим, бути талановитішим, а потім намагатися керувати людьми. Це релігія, яку я сповідую", — продовжив Залужний.

За словами головнокомандувача, він намагається прислухатися до своїх генералів і людей, які знаходяться на місцях бойових дії. "Тому що ініціатива там", вважає Залужний.

Тактика дій Суровікіна

Ще на початку листопада міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що окупанти почали діяти інакше після призначення нового командувача. Доктрина Суровікіна — це масштабні обстріли критичної та цивільної інфраструктури.

Схожою інформацією поділився командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський: "Тактика в основному спостерігаємо, що вона змінилася з призначенням Суровікіна. Ми спостерігаємо, що відбулося збільшення і авіаційних і ракетних ударів, і ворог перейшов до тактики дій штурмових загонів".

Найгарячіша точка на фронті зараз-це Бахмут. Сьогодні, 15 грудня, у ЗСУ розповіли про один з недавніх штурмів міста. В атаці брали участь близько 100 "вагнерівців", 17 з яких загинули.

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