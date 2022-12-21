Під час перебування в Україні голова Генштабу ЗС Польщі відвідав аеропорт у Гостомелі.

Начальник Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генерал Раймун Анджейчак сьогодні перебував з візитом в Україні.

У Twitter Генштабу Польських ЗС зазначається, що він провів зустріч з Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

"Начальники оборони Збройних Сил Польщі та України обговорили поточну оперативну обстановку на сході та півдні України, а також розповіли про можливі сценарії подальшого перебігу неспровокованої та невиправданої російської військової агресії проти цієї країни", - йдеться у повідомленні.

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Також під час перебування в Україні голова Генштабу ЗС Польщі відвідав аеропорт м. Гостомель, який зазнав нападу в перші дні збройного нападу Росії на Україну. Генерал поспілкувався з командиром підрозділу, який обороняв район, і заслухав доповідь про перебіг подій.

Крім того, Анджейчак побував в Ірпені.

"Зустрівся в Україні з представниками влади Ірпеня, розташованого під Києвом. Внаслідок вторгнення Росії в цей регіон у березні близько 50% його будівель було зруйновано. Зруйновано житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури", - повідомляється у Twitter польського Генштабу.

Своєю чергою Головнокомандувач ЗСУ Залужний, інформуючи про візит свого колеги, зазначив, що вдячний, що Україна не сама у спротиві російській збройній агресії, і в цьому величезна заслуга польських братів.

"Подякував особисто за надану міжнародну військову допомогу, що включає озброєння, військову техніку, боєприпаси і необхідні матеріали. Ціную можливість проводити професійну підготовку наших військовослужбовців на польській території. Разом ми втілюємо стратегічно важливе рішення щодо переходу України на важке озброєння держав-членів НАТО. Глибока вдячність польській стороні за лікування та реабілітацію поранених українських воїнів", - підкреслив Залужний.

Війна в Україні: деталі

Втрати Росії в Україні станом на середу, 21 грудня, майже сягнули позначки у 100 тисяч осіб, за добу ліквідували 510 ворогів.

Російські окупанти й надалі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.