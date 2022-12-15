Українці зможуть безкоштовно проживати в місцях тимчасового розміщення тільки в перші 120 днів з моменту першого приїзду до Польщі.

Сейм Польщі проголосував за зміни до спецзакону про допомогу біженцям з України. Як повідомляє "Укрінформ", польська сторона передбачає участь українців в оплаті за проживання, а також обмеження соцвиплат у разі виїзду українців з Польщі.

Як зазначається в документі, тепер українці зможуть безкоштовно проживати в місцях тимчасового розміщення тільки в перші 120 днів з моменту першого приїзду до Польщі. Після цього біженці з України платитимуть за проживання. Громадяни України, які проживають в Польщі понад 120 днів, з березня 2023 року змушені будуть платити 50% коштів власного утримання, але не більше 40 злотих на добу (понад 300 грн).

З травня 2023 року українцям потрібно буде покривати 75% коштів проживання, але не більше 60 злотих на добу (500 грн).

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Зміни не торкнуться вразливих категорій: інвалідів, осіб пенсійного віку, вагітних, жінок з дітьми до року, жінок з трьома дітьми та більше, осіб у складній ситуації. Вони й надалі будуть проживати в таких місцях безкоштовно.

Крім того, зі спецзакону видалено Положення про спрощений порядок отримання посвідки на тимчасове проживання в Польщі (до трьох років). Однак спецзакон гарантує легальне перебування в Польщі протягом 1,5 року, починаючи з 24 лютого цього року – до 24 серпня 2023 року.

Українці матимуть лише 30 днів, а не 90 як раніше, на отримання польського ідентифікаційного коду (PESEL).

Також будуть заморожені соціальні виплати громадянам України в момент виїзду з Польщі. Якщо перебування поза Польщею становитиме понад 30 днів, то громадянин України втратить наданий статус, отже втратить право на соціальну допомогу.

Зміни до закону передбачають визнання в Польщі електронного документа, доступного в додатку Diia.pl (еквівалент польського документа mObywatel), як документа на легальне перебування в РП для втікачів від війни в Україні. Цей документ разом з проїзним документом надасть право громадянину України багаторазово перетинати кордон без необхідності отримання візи.

З 1 квітня 2023 року українці все ж зможуть звертатися за видом на тимчасове проживання в Польщі, якщо вони тут працевлаштувалися або відкрили власний бізнес.

Зміни до спецзакону про допомогу українцям направлять на розгляд Сенату Польщі. Очікується, що він набуде чинності з 1 січня 2023 року.

Українські біженці в ЄС

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн українських біженців зараз зареєстровані за різними схемами захисту в країнах Європи, багато з них в країнах ЄС, які межують з Україною – Словаччини, Польщі, Угорщини та Румунії.

Повідомлялося, що Європейська комісія продовжить ще на один рік правила прийому та надання захисту українським біженцям. Правила будуть продовжені до березня 2024 року. Рішення з цього прийме ЄК, а окреме рішення країн-членів ЄС в цьому випадку не потрібно.

Агентство Reuters повідомляло, що в країнах Східної Європи готуються до відкриття центрів з прийому українських біженців. Нову хвилю біженців очікують через зимові холоди та атак росіян на об'єкти енергетики.

Так, лише у Словаччині орієнтовно очікують до 700 тис.українців протягом трьох місяців через низькі температури та війну.

30 Листопада 2022 року прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що для українських біженців змінюються умови прийому в його країні. Так, з березня 2023 року їх проживання в колективних установах розміщення стане платним.

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