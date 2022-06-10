Україна має одну артилерійську одиницю на 10-15 російських артилерійських одиниць.

Україна зараз покладається на західне озброєння, але боєприпасів залишилось мало.

Про це заявив заступник глави військової розвідки України Вадим Скібіцький, пише The Guardian.

Заступник глави військової розвідки України заявив, що Україна в цьому аспекті програє проти Росії на передовій і зараз майже виключно покладається на зброю із Заходу.

"Зараз артилерійська війна. На передовій тепер вирішуватиметься майбутнє, і ми програємо з точки зору артилерії", – сказав Скібіцький.

Тепер все залежить від того, що Україні надасть Захід.

"Україна має одну артилерійську одиницю на 10-15 російських артилерійських одиниць. Наші західні партнери віддали нам близько 10% того, що вони мають", - додав він.

За словами Скібіцького, Україна використовує від 5000 до 6000 артилерійських пострілів на день.

"Ми майже використали всі наші (артилерійські - ред.) боєприпаси і зараз використовуємо стандартні снаряди НАТО 155 калібру", – сказав він про боєприпаси, які стріляють з артилерійських снарядів.

"Європа також постачає снаряди нижчого калібру, але оскільки в Європі вони закінчуються, кількість стає меншою", – додав він.

Зауваження Скібіцького підтверджуються висловлюваннями військової розвідки США, наведеними в нещодавньому звіті. За словами військових джерел, які спілкувалися з агентством, Україна виснажила озброєння радянського та російського виробництва і тепер повністю залежить від союзників.

У складі Радянського Союзу українська армія та її оборонна промисловість були побудовані на основі техніки радянського та російського зразків, стрілецької зброї, танків, гаубиць та іншого озброєння, не взаємозамінного з озброєнням сусідів із заходу.

Понад три місяці після початку конфлікту ця техніка була використана або знищена в бою, повідомляють джерела в США.

Раніше стало відомо, що перша техніка від США по ленд-лізу повинна прибути в Україну десь через 2-3 тижні.

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