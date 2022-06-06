Щодо боїв на Донбасі, розвідка Британії відзначає запеклі бої в Сєвєродонецьку.

Російська ракетна атака на Київ у неділю вранці, ймовірно, була спробою зірвати постачання західної військової техніки.

Про це йдеться в розвідувальному огляді міноборони Британії.

"Вранці 5 червня російські крилаті ракети повітряного базування Х-101 завдали удару по залізничній інфраструктурі, ймовірно, намагаючись зірвати поставки західної військової техніки українським підрозділам на передовій", - йдеться в огляді.

Щодо боїв на Донбасі, розвідка Британії відзначає запеклі бої в Сєвєродонецьку та просування російських військ до Слов'янська в рамках намагань оточити українські сили.

Щодо ситуації на морі, після втрати крейсера "Москва" у квітні російські сили, ймовірно, перекинули на острів Зміїний у західній частині Чорного моря кілька засобів протиповітряної оборони, у тому числі системи SA-15 та SA-22 (ЗРК Тор та ЗРГК Панцир-С1. - Ред.).

Ймовірно, ця зброя призначена для протиповітряної оборони російських військових кораблів, що діють у районі острова Зміїний, наголошується в огляді.

Активність Росії на острові Зміїний сприяє блокаді українського узбережжя та перешкоджає відновленню морської торгівлі, зокрема експорту українського зерна, вважає британська розвідка.

Як писав УНІАН, за даними Генштабу України, вранці Росія знову обстріляла ракетами столицю Київ та передмістя та завдала удару по військовій та цивільній інфраструктурі.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що постраждали Дарницький та Дніпровський райони міста. Є один потерпілий, загиблих немає.

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