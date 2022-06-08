Зазначається, що американська військова техніка доставляється в Україну великими транспортними кораблями, на це потрібен час.

Перша техніка від США по ленд-лізу повинна прибути в Україну десь через 2-3 тижні.

Такі дані озвучив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live у вівторок, 7 червня.

За його словами, військова техніка з США в Україну доставляється великими транспортними кораблями.

"Ви повинні розуміти, що вони довго вантажаться в Америці, тижнів зо два, потім днів 10-12 пливуть через Атлантику, потім припливають до Європи, потім розвантажуються. Ви повинні розуміти, що це займає час, мінімум місяць", - пояснив Арестович.

Ленд-ліз для України: що відомо

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Українська сторона зможе отримати військову техніку і озброєння в оренду, а заплатити за них вже після перемоги над Росією, або просто віддати вцілілу техніку назад.

Експерти впевнені, що зброя по ленд-лізу, яку отримає Україна, радикально змінить співвідношення сил. Тому зараз Москва намагається використати можливість, і захопити ще більше територій на Донбасі.

Раніше УНІАН розповідав, на яку підтримку від даного ленд-лізу може розраховувати Україна.

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