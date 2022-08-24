За даними українського командування, в РФ вже не приховують "катастрофічної" нестачі солдатів і офіцерів.

У Генштабі ЗС РФ наполягають на загальній мобілізації через величезні втрати. Командування окупаційної армії більше не приховує "катастрофічну" нестачу солдатів і офіцерів.

Такою інформацією поділився прес-центр Стратегічного командування ЗСУ у своєму Telegram-каналі.

"У Генштабі [ЗС РФ] вже не приховують, що нестача солдатів і офіцерів набула катастрофічних масштабів. Чисельність військ, що вторглися в Україну, включаючи насильно відправлених на фронт жителів "Л/ДНР", становила до 180 тисяч осіб, тоді як чисельність української армії доведена до понад 700 тисяч осіб", — сказано в офіційному повідомленні.

Брак особового складу і втрати призвели до того, що в Генштабі ЗС РФ почали наполягати на загальній мобілізації. Чи погодиться президент Росії Володимир Путін її провести, поки невідомо.

Нагадаємо, наприкінці липня в українській розвідці пояснили, чому в РФ не оголошують масову мобілізацію, а проводять набір у військо приховано. Путін не хоче визнавати, що його початкові плани захопити Україну провалилися. А відкрита мобілізація підтвердить це.

В ОПУ щодо загального призову в окупаційне військо висловилися ще в кінці квітня. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав таку затію "національним стартапом" з викачування грошей з населення.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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