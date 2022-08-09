Білоруські військові посилено охороняють ділянку кордону з Україною в Брестській та Гомельській областях.

В Україні зберігається загроза ракетних ударів з території Білорусі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях", - йдеться у повідомленні.

Зберігається загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Вони проводять демонстраційні дії з метою сковування маневру підрозділів наших військ та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

Ворог здійснив обстріли наших позицій із ствольної та реактивної артилерії у районах сіл Катеринівка, Середина-Буда та Мезенівка Сумської області. Вів повітряну розвідку біля Гаю та Шалигиного.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни підвозять все більше ракет до Білорусі. Туди прилітає по літаку в день.

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