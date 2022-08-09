Ракети могли повезти на контрольований росіянами аеродром у Зябрівці.

В Гомель знову прилетів Іл-76 ВКС РФ, який міг привезти ракети для С-300/400.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Сьогодні (8 серпня) в районі 15:30 в аеропорт "Гомель" прилетів Іл-76 ВКС РФ з реєстраційним номером RA-78842 і полетів в районі 18:05. Важливо зауважити, що це вже третій Іл-76 ВКС РФ, який прилетів в Гомель за останні три дні. В цього разу ми маэмо підстави вважати, що борт міг привезти в Гомель нову партію ракет для ЗРК С-300/400", - йдеться в повідомленні.

У "БГ" зауважують, що після прильоту борту в Гомель було помічено рух двох тралів, кожен з яких перевозив по чотири ракети, імовірно під ЗРК С-300/400.

"Маршрут руху тралів повторює той, що був 5 серпня, коли Іл-76 ВКС РФ вже привозив партію ракет для ЗРК С-300/400 в Гомель (цей самий Іл-76 RA-76604 ВКС РФ востаннє прилітав до Гомеля вчора, 7 серпня, о 07:00 і полетів о 08:20). Таким чином, як і минулого разу, ми можемо припустити, що трали могли повезти ракети на аеродром в Зябрівці, який контролюється силами ЗС РФ", - зазначила моніторингова група.

Нагадаємо, Пентагон вперше підтвердив відправку в Україну нового типу ракет-AGM - 88 (HARM). Вони можуть бути використані для ураження російських зенітних радіолокаційних систем, таких як С-400.

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