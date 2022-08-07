Тим часом, українські воїни продовжують знищувати окупантів, на деяких напрямках ворог вдається до саботажу.

Російські війська розгортають додаткові засоби ППО на території Білорусі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, на території республіки Білорусь збройні сили російської федерації розгортають додаткові сили та засоби протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Тим часом українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на деяких напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу.

Війна в Україні: актуальні дані

Станом на 6 серпня 2022 року російські окупанти намагалися прорвати оборону українських військ у напрямках Спартак - Авдіївка, Веселе - Піски та ще цілого ряду населених пунктів, але українські воїни завдали їм значних втрат і відкинули назад.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка змін не зазнала. Зберігалася загроза нанесення противником ракетних і авіаційних ударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли неподалік Янжулівки, Миколаївки та Залізного Мосту Чернігівської області, а також біля Нової Гути, що на Сумщині.

На харківському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Залучив ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Прудянки, Дуванки, Золочева та ще 27 населених пунктів. Завдав авіаційних ударів біля верхнього Салтова, Лебединого та Гусарівки.

На Слов'янському напрямку противник здійснював вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Сулигівка, Довгеньке, Долина, Мазанівка, Адамівка, Карнаухівка, Курулька, рідне, Дібрівне, Грушуваха, Богородичне та Маяк.

Окремі підрозділи ворога намагалися просунутися в район західної околиці Богородичного, успіху не мали, відійшли.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не вів. Здійснив обстріли з танків та артилерії поблизу Сіверська, Серебрянки, Верхньокам'янського, Дронівки, Донецького, Григорівки, Резниківки, Миколаївки, спірного, Званівки, Переїзного, Калеників, долини та виїмки.

На Бахмутському напрямку зафіксовані ворожі обстріли поблизу Бахмута, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Кодеми, Юр'ївки, Бахмутського, Берестового, Покровського та Іванграда. Крім того, російська штурмова та армійська авіація завдала ударів неподалік Зайцевого, Соледара, Бахмута, Берестового та Яковлівки.

Штурмовими діями окупанти намагалися поліпшити тактичне положення в напрямках Стряпівка - Бахмутське, Покровське - Соледар, Покровське - Бахмут, Володимирівка - Яковлівка, Відродження - Вершина, Покровське-Вершина. На всіх зазначених напрямках ворог отримав рішучу відсіч українських воїнів і відійшов.

На Авдіївському напрямку ствольна та реактивна артилерія ворога обстрілювала райони Авдіївки, Пісків, Нетайлового, Невельського та Нью-Йорка. Штурмова авіація окупантів діяла поблизу Нью-Йорка, Красногорівки, Пісків та Мар'їнки.

Наступальними діями російські загарбники намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках Спартак - Авдіївка, Веселе - Піски, Новоселівка Друга, Красногорівка, Олександрівка - Мар'їнка, Кирилівка - Павлівка та Пречистівка-Новомайорське. Українські воїни завдали ворогові значних втрат і відкинули назад.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли біля Новомихайлівки, Шевченка, Великої Новосілки, Запоріжжя, залізничного, Новоданилівки, Зеленого Поля та чарівного. Завдав авіаударів у районах населених пунктів Темирівка, Малі Щербаки, Новоандріївка, Вільне Поле, Новосілка, Вугледар, Павлівка та Пречистівка.

На Південнобузькому напрямку противник систематичним застосуванням наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення та в глибині оборони намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу та звільнення тимчасово захопленої території.

Окупанти залучили армійську авіацію для ударів неподалік Андріївки; активно вели повітряну розвідку району безпілотними літальними апаратами.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї знаходяться чотири носії крилатих ракет морського базування.

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