Командувач ПС подякував розвідці та всім причетним.

У Повітряних силах Збройних сил України підтвердили знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещука опублікував момент збиття російського літака, який зняли на відео очевидці. "Баян, ТЬІ гдє?" А-50 із позивним "Баян" долітався! Вітаю окупантів "С Днем защитника отечества"! Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати!" - написав він у своєму Telegram-каналі.

Також Олещук подякував Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України та всім, хто забезпечив цей результат.

Збиття А-50 над Азовським морем: що відомо

Сьогодні ввечері росіяни почали публікувати у мережі відео пожежі після падіння літака у Краснодарському краї. Згодом стало відомо, що мова йде про рідкісний російський А-50.

Окупанти, як завжди, заявили про "дружній вогонь", однак радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявляє, що літак було збито українськими силами.

Крім того, за його словами, саме цей А-50 координував останній масований ракетний обстріл України, що відбувся 7 лютого.

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