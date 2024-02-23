В мережі публікують відео серйозної пожежі.

У мережі повідомляють про збиття над Азовським морем другого російського літака дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50.

Увечері в п'ятницю, 23 лютого, в Telegram-каналах опублікували відео пожежі на місці падіння літака. Стверджується, що він звалився в селищі Трудова Вірменія Краснодарського краю РФ.

"Військово-підводний флот Азовського моря РФ поповнюється дуже швидко і ефективно. Ось в цій точці зараз запишіть "Маріупольський опір просто ох**нное". А я зараз покажу чому. Нехай емоції вщухнуть і всі кореспонденти з того боку відзвітують", - написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Пізніше він додав, що "кореспонденти" з місця повідомляють про падіння двох літаків. Також Андрющенко спростовує повідомлення російських каналів про те, що літак збило ППО РФ. "До слова. Цей А-50 координував останній обстріл нас. Той, що був 7 лютого. Після сідав на аеродром близько 11:00 по Москві (тобто о 10:00 на нашу)", - написав він.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак коротко написав у своєму Telegram-каналі: "Літачок".

Збиття А-50 над Азовським морем: що відомо

Як відомо, 14 січня 2024 року стало відомо про падіння російського літака А-50 в акваторії Азовського моря. Українська армія повідомиа також про підбиття борту Іл-22.

Російські воєнні блогери запевняли, що літак збила російська ж протиповітряна оборона. Вартість базової версії А-50 становить близько $330 мільйонів доларів, модернізованої - близько 500 мільйонів.

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