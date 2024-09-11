Зеленський: Маємо йти вперед, поки чужинці не підуть з Криму

Президент відзначив, що Крим - це частина нашої душі і Україна бореться за відновлення справедливості і за можливість для кожного кримчанина повернутися у вільний Крим від Росії та страху.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що треба й надалі докладати зусиль з метою звільнення Криму, поки чужинці не підуть з півострову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на урочистому відкритті Меморіалу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу у Сквері миру в Києві.

Президент повідомив, що цей меморіал відкрито на місці, де донедавна був сквер чекістів, які скоювали злочини тоталітарної радянської системи - вбивали, катували і вчиняли насильницькі депортації.

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Зеленський наголосив, що у 1944 році радянська влада здійснила абсолютне зло в Криму - геноцид і депортацію.

Глава держави сказав, що відкриття меморіалу на честь вшанування пам'яті жервт геноциду кримськотатарського народу слугує як символ того, що тирани і диктатори неодмінно програють.

"Ми відкриваємо меморіал у той час, коли історія знову повторюється, коли Крим знову став полем бою за свободу, за гідність, за право жити на своїй землі. І цей меморіал - це не просто данина минулому. Це символ того, що ми не забуваємо і не пробачимо. Тисячі кримських татар були силоміць виселені зі своїх домівок. Тисячі загинули десь у цій жахливій довгій дорозі, десь у чужих землях, і вони були вирвані з коренем з рідної землі", - наголосив Зеленський.

Однак, як зазначив президент, цей корінь "проріс у серцях їхніх нащадків" і "у кожному з нас".

"Ми стоїмо тут сьогодні, щоб наголосити світу, що Крим - це України, Крим - це наш дім, і ми маємо йти вперед, доки чужинці не підуть з нашого дому", - відзначив глава держави.

Він сказав, що відкриття меморіалу відбувається в рамках четвертого саміту міжнародної Кримської платформи.

"Це символ нашої єдності і рішучості відновити справедливість. Це так важливо", - сказав Зеленський.

Він сказав, що нині російська окупація знову принесла горе в Крим, бо серед кримських татар і українців активісти і всі сміливі люди потрапили за ґрати через те, що говорять правду і не підкорилися російським окупантам.

"Леніє Умерова, Сервер Мустафаєв, брати Азіз та Асан Ахтемови та ще сотні інших нащадків раніше депортованих і тепер знову зазнають гонінь та переслідувань. Але окупанти не зможуть нас зломити так само, як не зламали тих, кого депортували у 1944 році. Крим - це не просто територія. Це частина нашої душі. Це земля, де наші люди жили в мирі, жили в гармонії, зі своєю культурою, зі своєю мовою і зі своїми традиціями", - сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна не просто бореться за повернення Криму, а бореться за відновлення справедливості і за можливість для кожного кримчанина повернутися у вільний Крим від Росії та страху.

Глава держави впевнений, що Крим буде вільним.

"Це наше спільне завдання і увесь світ сьогодні разом з Україною у цій боротьбі", - повідомив Зеленський.

У церемонії відкриття меморіалу брали участь іноземні гості, і зокрема, президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня та інші.

Крим під окупацією - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у червні 2024 року капітан 1-го рангу запасу, екс-заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України Андрій Риженко висловив думку, що російські загарбницькі війська не залишать окупований Крим просто так, для його звільнення необхідно буде проводити наземну операцію. Наразі Україна знекровлює російські сили на півострові.

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