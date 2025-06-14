Також президент розповів деталі про обмін військовополоненими, який відбувся сьогодні вдень.

Є домовленість з російською стороною, що наступного тижня обміни військовополоненими продовжаться.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він зауважив, що українська сторона продовжує працювати над поверненням на Батьківщину усіх українців, які зараз у російській неволі.

"Ми плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня, принаймні така домовленість є. Сподіваємось, що російська сторона свою частину цих гуманітарних зобовʼязань виконає, і виконає так, як домовлялись", - сказав глава держави.

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Також Зеленський прокоментував сьогоднішній обмін військовополоненми і розкрив його деталі.

"Сьогодні ще один обмін, уже четвертий за цей тиждень. Дуже важливо – ми повертаємо додому наших хлопців із російського полону. І цього разу вдалося повернути, зокрема, наших українських офіцерів – армії, прикордонників. Звісно, також у цьому сьогоднішньому обміні солдати та сержанти", - поділився деталями президент.

Зеленський зазначив, що багато хто з них утримувався в полоні ще з 2022 року.

"Це захисники Маріуполя, "Азовсталі", хлопці з інших напрямків бойових дій. Вони вже вдома, вже в Україні. Усім надається необхідна допомога після поранень, після жорстоких умов полону в Росії. Стани є дійсно дуже важкі", - повідомив він.

Обмін полоненими 14 червня: що відомо

Україна провела черговий обмін військовополоненими з Росією. Серед них військові ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби та Державної спецслужби транспорту.

У свою чергу омбудсмен Дмитро Лубінець додав, що значна частина звільнених сьогодні - офіцерський склад. Найстаршому з повернутих - 63 роки, наймолодшому - 21 рік. За його словами, серед звільнених є ті, які вважалися зниклими безвісти.

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