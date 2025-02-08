Російські полонені в Україні не скаржаться на медичне забезпечення і харчування. Також вони стверджують, що не зазнали знущань чи побиття. Про це свідчить відео, опубліковане українським омбудсманом Дмитром Лубінцем.
Він зазначив, що на кадрах - спілкування з російськими військовополоненими перед процедурою обміну. З ними розмовляє представник омбудсмена з прав людини в системі органів сектору безпеки та оборони Юрій Ковбаса.
На запитання, чи були проблеми з медичним забезпеченням і харчуванням, полонені відповіли "все добре". Один з полонених додав, що зі здоров’ям "допомогли навіть". Також заперечно відповіли на запитання, чи були знущання або побиття.
Полонені подякували представникам української сторони. Представник омбудсмена порадив росіянам звертатися до їхнього омбудсмена у разі, якщо їх знову посилатимуть на війну в Україну.
Лубінець додав, що серед побажань росіян - регулярне здійснення передачі листів та посилок, а також регулярні обміни військовополоненими.
"Україна зацікавлена в цих же ініціативах та процедурах. Тому сподіваюся, що ці ж побажання росіяни передадуть компетентним органам на тій стороні, і ігнорування ініціатив, про які просять самі утримувані в Україні військовополонені, припиняться", - зазначив омбудсмен.
Полонені окупанти в Україні: останні новини
Як повідомляв раніше УНІАН, полонені морпіхи РФ із бригади нелюдів "до сліз" вражені ставленням українців. На відео з допитом, яке оприлюднили десантники, росіяни визнають, що в українському полоні вчасно отримали медичну допомогу, а умови утримання - на належному рівні.
Також полонений кримчанин розповів, як воював проти України. Він сказав, що "у якомусь сенсі радий, що потрапив на війну, що потрапив у полон, побачив війну з усіх боків". Мовляв, якби не пішов, "десь якось це були б розповіді по телевізору", а так "все побачив повністю", і тепер про війну може розповісти сам, а не слухати.
Президент України Володимир Зеленський показав відео допиту полоненого солдата з КНДР. Військовий стверджував, що не знав, проти кого воюватиме на боці Росії. Також розповів, що потрапив до РФ на російському вантажному поромі, який перевозив понад 100 північнокорейських солдатів.