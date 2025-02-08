Російські полонені подякували представникам української сторони.

Російські полонені в Україні не скаржаться на медичне забезпечення і харчування. Також вони стверджують, що не зазнали знущань чи побиття. Про це свідчить відео, опубліковане українським омбудсманом Дмитром Лубінцем.

Він зазначив, що на кадрах - спілкування з російськими військовополоненими перед процедурою обміну. З ними розмовляє представник омбудсмена з прав людини в системі органів сектору безпеки та оборони Юрій Ковбаса.

На запитання, чи були проблеми з медичним забезпеченням і харчуванням, полонені відповіли "все добре". Один з полонених додав, що зі здоров’ям "допомогли навіть". Також заперечно відповіли на запитання, чи були знущання або побиття.

Відео дня

Полонені подякували представникам української сторони. Представник омбудсмена порадив росіянам звертатися до їхнього омбудсмена у разі, якщо їх знову посилатимуть на війну в Україну.

Лубінець додав, що серед побажань росіян - регулярне здійснення передачі листів та посилок, а також регулярні обміни військовополоненими.

"Україна зацікавлена в цих же ініціативах та процедурах. Тому сподіваюся, що ці ж побажання росіяни передадуть компетентним органам на тій стороні, і ігнорування ініціатив, про які просять самі утримувані в Україні військовополонені, припиняться", - зазначив омбудсмен.

Полонені окупанти в Україні: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, полонені морпіхи РФ із бригади нелюдів "до сліз" вражені ставленням українців. На відео з допитом, яке оприлюднили десантники, росіяни визнають, що в українському полоні вчасно отримали медичну допомогу, а умови утримання - на належному рівні.

Також полонений кримчанин розповів, як воював проти України. Він сказав, що "у якомусь сенсі радий, що потрапив на війну, що потрапив у полон, побачив війну з усіх боків". Мовляв, якби не пішов, "десь якось це були б розповіді по телевізору", а так "все побачив повністю", і тепер про війну може розповісти сам, а не слухати.

Президент України Володимир Зеленський показав відео допиту полоненого солдата з КНДР. Військовий стверджував, що не знав, проти кого воюватиме на боці Росії. Також розповів, що потрапив до РФ на російському вантажному поромі, який перевозив понад 100 північнокорейських солдатів.

Вас також можуть зацікавити новини: