Серед військових, які повернулись додому, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року.

Україна провела черговий обмін військовополоненими з РФ. Він став четвертим за цей тиждень.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. "Продовжуємо забирати наших людей із російського полону. Це вже четвертий обмін за тиждень", - прокоментував він.

Зеленський деталізував, що сьогодні серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Серед них воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

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"Обовʼязково маємо звільнити всіх і працюємо саме для цього, щоб нікого не залишати ворогу. Дякую всім, хто допомагає", - підкреслив Зеленський.