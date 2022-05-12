Українська армія також зазнає втрат внаслідок дуже інтенсивних боїв, зазначили в Міністерстві оборони нашої держави.

Втрати Збройних сил України набагато менші за втрати російських окупантів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу.

"Безумовно, українська армія також зазнає втрат внаслідок дуже інтенсивних бойових дій. Але вони в рази і в рази менші, ніж втрати російських окупантів. Крім того, на нашому боці правда. Ми обороняємо свою землю. Тому для нас - це праведна війна", - заявив Мотузяник.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися на територію України. Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував й мирних жителів, зокрема, Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Миколаєва, Одеси, Львова, Дніпра та Маріуполя.

Українські воїни давали гідну відсіч окупантам. 16 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що під час війни з РФ загинули 2,5-3 тис. військовослужбовців Збройних сил України.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 12 травня українські війська ліквідували вже близько 26 тис. 650 окупантів.

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